За попередніми відомостями, ніхто не постраждав.

Російські загарбники завдали ракетний удар по місту Запоріжжя.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Telegram.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару", - наголосив Старух.

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"Все відбудуємо, зробимо ще краще. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги вже не раз обстрілювали Запоріжжя і область, були жертви та постраждалі.

28 серпня Олександр Старух повідомляв, що упродовж шести годин відбулося понад 200 прильотів по місту Оріхів, були поранені.

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