В окупованому Криму стався повний блекаут

Також про перебої чи відключення електроенергії повідомляли в низці регіонів, що перебувають під контролем РФ: зокрема, йдеться про окуповані Херсонську та Запорізьку області.

Моніторингові канали повідомили про повний блекаут в окупованому Криму: виведені з ладу ключові підстанції, через що весь півострів залишився без електроенергії.

За їхніми даними, одночасно зникло світло у Севастополі, Сімферополі та районі, Ялті та Великій Ялті, Красноперекопську та районі, Красногвардійську та районі, Феодосії, Джанкої та Джанкойському районі, Алушті, Євпаторії, Армянську, Радянському районі.

Також без світла залишилися Інкерман, Саки та район, Бахчисарайський район, Зуя, Кіровське та район, Нижньогорський район, Білогірський район, Роздольне та район, Керч, Старий Крим, Судак.

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Також про перебої або відключення електроенергії повідомляють у низці підконтрольних РФ регіонів: зокрема, йдеться про окуповані Херсонську та Запорізьку області.

Окупаційні "влади" повідомляли, що "сталася аварія на енергомережах за межами Криму". Перед цим відбулася масштабна атака на Краснодарський край, спрацювали сигнали тривоги. У Ростові місцеві жителі повідомляли про вибух у місті, після чого у місті виникли проблеми з електропостачанням.

Пізніше вони стверджували, що енергопостачання відновлюють, але воно знову зникло.

Ізоляція Криму

Раніше повідомлялося, що Чонгарський автомобільний міст, який з'єднує окупований Крим з окупованими районами Херсонської області по трасі Джанкой - Мелітополь, остаточно зруйнований.

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