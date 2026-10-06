Чонгарський міст на в'їзді в Крим зруйновано, - осінтери (фото)

Міст є стратегічно важливою точкою на мапі російської логістики.

Чонгарський автомобільний міст, що сполучає окупований Крим з окупованими районами Херсонщини по трасі Джанкой – Мелітополь, остаточно зруйновано. Про це повідомляє телеграм-канал Dnipro Osint Гарбуз із посиланням на супутникові знімки.

Як зазначають аналітики відкритих даних, супутникові знімки за 26 вересня продемонстрували наслідки нових атак в Криму: зафіксовано щонайменше три великі пробоїни в полотні мосту та понтонної переправи поруч. Вже цього було достатньо, аби суттєво ускладнити рух і спричинити затори.

Однак на знімку за 30 вересня видно, що ситуація для окупантів погіршилася: один з прольотів мосту повністю обвалився.

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"Логістичний локдаун" на окупованому півдні

Як писав УНІАН, у травні тодішній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск операції "Логістичний локдаун". Її мета – масштабувати удари середнього радіусу дії (middle strike) по тилу противника, системно знищувати російські спроможності на оперативній глибині та позбавити окупантів можливості вести активні штурмові дії.

У рамках цієї стратегії Сили оборони України активно завдавали ударів по мостах і логістичних шляхах, що ведуть до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у червні критичних пошкоджень зазнав Чонгарський міст, а також мости через Північно-Кримський канал біля Преображенки та Мирного, дорожній міст Перекоп–Армянськ і міст в селі Ставки.

Паралельно траса Р-280 (останній надійний сухопутний маршрут РФ до Криму) через безперервні удари дронів перетворилася на "дорогу смерті".

Попри те, що "логістичний локдаун" поступово випав з інформаційного простору на тлі інших гучних ударів, сама операція продовжується і досі.

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