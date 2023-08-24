Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

24 серпня, в День Незалежності України, ГУР оприлюднило відео спецоперації у Криму. На тимчасово окупованому півострові замайорів український прапор.

Повідомляється, що вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

"Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій", — повідомили в ГУР.

У розвідці зазначили, що окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

Спецоперація ГУР в Криму

Вранці 24 серпня в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку в рамках спецоперації, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі українським ЗМІ.

"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", — сказав Юсов.

Він зазначив, що операція пройшла на території мису Тарханкут, в населених пунктах Маяк і Оленівка. Українські військові вже повернулися після спецоперації, виконавши поставлені завдання.

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