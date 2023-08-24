В окупованому Росією Криму відбувся бій, цілі було досягнуто.

Вранці 24 серпня в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку в рамках спецоперації.

Таку інформацію озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі hromadske.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, всі завдання виконані", - сказав Юсов.

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Видання Крим. Реалії з посиланням на українську розвідку повідомило, що в районі мису Тарханкут відбувся бій за участю плавзасобів та авіації.

У коментарі Суспільному Юсов повідомив, що цілі було досягнуто, втрат серед особового складу немає.

"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", — сказав Юсов.

Трохи згодом у коментарі виданню "РБК-Україна" Юсов повідомив, що операція пройшла на території мису Тарханкут, в населених пунктах Маяк і Оленівка.

Він уточнив, що українські військові вже повернулися після спецоперації, виконавши поставлені завдання.

"Ця операція носила характер рейду. Вона показала, що тимчасово окупований острів не тільки в зоні досяжності засобів ураження українських Сил безпеки і оборони, але і в зоні досяжності для проведення відповідних операцій особового складу українських захисників", - додав Юсов.

Деокупація Криму - що важливо знати

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька днів тому очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов анонсував "сюрпризи" для окупантів у Криму.

"І потрібно дати їм впевненість в тому, що їхні надії не марні. Ось для того ми і повинні проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму. Що, в принципі, ви бачите, і днями ще побачите", – сказав Буданов.

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