Зфіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області.

Російські військові перевозили на вантажівках через тимчасово окупований Маріуполь зуби дракона.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграм-каналі. "Знов зфіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)", - повідомив він.

Крім цього Андрющенко додав, що у місті сталася ДТП з російськими військовими вантажівками. "Ожеледиця проти окупанта. Мінус дві вантажівки з БК не доїдуть до Нікольського", - прокоментував він.

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Ситуація в Маріуполі

Останнім часом російські окупанти стягують великі резерви в напрямку Вугледара Донецької області. Ворог перекидає техніку як з РФ, так і з тимчасово окупованих територій Запорізької чи Херсонської областей. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, в Маріуполі знову бачили колону з російською технікою.

А 1 грудня радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко заявив, що третій тиждень загарбники проводять комплексну зачистку у селах Маріупольського району.

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