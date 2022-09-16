В районі третьої години дня там зафіксовано потужний вибух.

На аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров в Telegram.

"Окупанти в Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тому курять і курять на аеродромі. Щойно (о 14:50 - ред.) там зафіксовано потужний вибух. Сподіваємося, що росіяни пішли в мінус, як і їх техніка. Чекаємо хороших новин від ЗСУ", - написав він.

Відео дня

Федоров не уточнив інші деталі, проте опублікував відповідне відео.

Нагадаємо, що це вже не перший вибух, який стався на мелітопольському аеродромі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці над аеродромом в Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий темний дим.

А 13 вересня Федоров заявив, що росіяни тікають із захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів були зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

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