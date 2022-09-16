Наразі подробиці уточнюються.

Над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.

Про це у своєму Telegram повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", - повідомив він.

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Федоров також зауважив, що наразі всі подробиці уточнюються.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 53 850 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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