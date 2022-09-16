Над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий чорний дим.
Про це у своєму Telegram повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", - повідомив він.
Федоров також зауважив, що наразі всі подробиці уточнюються.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.
Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.
На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.
На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.
Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.
З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 53 850 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.