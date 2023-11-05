Попередньо, був приліт в базу окупантів і склад БК.

Про потужні вибухи в окупованому селищі Сєдове біля кордону з Російською Федерацією на березі Азовського моря повідомляють донецькі пабліки. На кадрах, знятих місцевими жителями, можна побачити вторинну детонацію.

У тг-каналах поширюється інформація, що в Сєдовому "знесло вибухом" склад БК і ремонтну базу окупантів, на якій розміщувалися вертольоти. Стверджується, що "вертольоти горять".

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Протягом доби українські захисники відбили понад 30 атак російських окупантів одразу на кількох напрямках. Більшість з них припали на лінію фронту в районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області.

Так, на Куп'янському напрямку росіяни за підтримки авіації безуспішно вели штурми в районах Синьківки, на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Тут українські воїни відбили 5 атак ворога.

В результаті ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив", який знаходиться в Криму в Керчі, ворожий малий ракетний корабель "Аскольд" (тип - "Каракурт", є носієм крилатих ракет "Калібр") отримав пошкодження. Про те, що вороже судно пошкоджено, свідчить супутниковий знімок Planet Labs за неділю, 5 листопада.

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