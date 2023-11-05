Унаслідок ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив", який знаходиться в Криму в Керчі, ворожий малий ракетний корабель "Аскольд" (тип - "Каракурт", є носієм крилатих ракет "Калібр") отримав ушкодження.
Про те, що вороже судно пошкоджено, свідчить супутниковий знімок Planet Labs за неділю, 5 листопада, який опублікував проект "Радіо Свободи" під назвою "Схеми" у своєму каналі в Telegram.
Фото з супутника вже прокоментував капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко. Офіцер зазначив, що, судячи зі знімка, ракетний корабель "Аскольд" знаходиться на плаву, але його верхня частина "помітно пошкоджена".
"За моїми даними, на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме - "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати...", - зазначив експерт.
У Криму завдано удару по заводу "Залив" - сьогодні це варто знати
4 листопада на півострові пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що крилатими ракетами було завдано ударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі.
Також повідомлялося, що на території заводу знаходився один із найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту РФ, який є носієм "Калібрів". 5 числа командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що в Криму поцілено у корабель "Аскольд".
Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російській флот добряче "підкорочено". Супротивник вже втратив 20 кораблів та катерів і один підводний човен.