Йдеться про машину окупанта з позивним LeX.

У тимчасово окупованих Олешках злегка "підгорів" місцевий воєнкор з позивним LeX. Він повідомив, що його машину атакував дрон ЗСУ.

За словами окупанта, тепер він і його товариші "ничкуються" й "ховаються" скрізь, де можуть. Відповідний ролик розходиться по російських телеграм-каналах.

"Осколками посікло. Начебто більш-менш цілий... Осколками всю машину, я був за кермом. Зараз поки що відходимо, машині просто (кінець - УНІАН), запчастини по всій стороні", - вказав він.

У Маріуполі підірвали авто топ-окупанта

Нагадаємо, у березні у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали салон машини чергового топ-окупанта в районі ринку Бахчиванджи (Приморський край). Про потужний вибух повідомляв радник мера Петро Андрющенко.

Він вказав, що одного з воєнкорів спробував ліквідувати Маріупольський опір. Зі свого боку в "ДНР"заявили, що в рамках атаки ледь не знищили начальника "поліції" Москвіна.

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