ООН запросила доступ, аби перейти через лінію фронту для надання допомоги мешканцям окупованих територій ще в середу, 7 червня.

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс заявив, що Росія не надала представникам організації змогу допомогти мешканцям окупованого лівобережжя Херсонської області, що постраждали від російського теракту на дамбі Каховської ГЕС.

Гріффітс в інтерв’ю AP повідомив, що в середу, 7 червня, зустрівся з послом Росії в ООН Василем Небензею, аби попросити російську владу надати командам організації доступ на окуповану територію, аби мати змогу допомогти українцям в захоплених регіонах.

"Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві прийняти рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться", – сказав він.

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Гріффітс сказав, що на підконтрольній Україні території ООН змогла охопити допомогою близько 30 тисяч населення. Організація також, ймовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби. Водночас, за словами Гріффітса, про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, навколишнього середовища і здоров’я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими.

Реакція ООН на російський теракт на Каховській ГЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали попередньо заміновану дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів на півдні України були затоплені. В Офісі генпрокурора попередили, що евакуації потребуватимуть понад 40 тисяч осіб, з них 25 – на окупованому російськими загарбниками лівобережжі Херсонської області.

Українська влада повідомляла, що окупанти не опікуються питанням евакуації українського населення. Згодом стало відомо, що окупанти вбивають тих, хто намагається евакуюватись.

7 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд звернувся до керівництва ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій з закликом підтримати операцію з порятунку українців на окупованих росією територіях. Того ж дня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BILD заявив, що шокований недостатньою реакцією ООН та інших організацій.

За лічені години після підриву Каховської ГЕС ООН привітала всіх у соцмережах з "міжнародним днем російської мови". Лише у другій половині дня в четвер, 8 червня, в ООН пообіцяли сформувати групи та відправити їх на окуповану частину Херсонщини з метою евакуації населення із затоплених населених пунктів та надання гуманітарної допомоги.

9 червня в ООН назвали "неясною" причину руйнування дамби Каховської ГЕС.

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