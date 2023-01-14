В ООН заявили, що від початку російського вторгнення в Україну жертвами стали понад 18 тисяч людей.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 18 096 жертв серед цивільного населення з початку російського вторгнення: 6952 убитих та 11 144 поранених.

Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, де розглядається ситуація в Україні, спричинена путінською війною.

"Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі", - зазначила вона.

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Також УВКПЛ задокументувало понад 90 випадків сексуального насильства, пов'язаного з російським вторгненням – як метод тортур у місцях утримання під вартою та зґвалтування, включаючи групові, у районах, окупованих Росією.

Заступниця генсекретаря ООН заявила, що війна в Україні наближається до річної річниці, а кінця боїв та страждань не видно.

"Протягом усього періоду свят збройні сили Російської Федерації продовжують завдавати ударів по ключових українських містах", - сказала Розмарі Дікарло.

За її словами, багато українців провели свята у бомбосховищах, ховаючись від обстрілів. Напади тривали й у новому році, незважаючи на оголошене Росією припинення вогню у зв'язку з православним Різдвом. Також вона зазначила, що бойові дії на Донбасі посилилися, особливо у Бахмуті та Соледарі.

Російські удари по Україні: подробиці

Голова прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що російські військові готуються до нового масованого удару по містах України, на що вказують певні ознаки.

Вона розповіла, що зараз росіяни відпрацьовують злагодженість польотів і проводять тренування тими бомбардувальниками і повітряними ракетоносіями, які зазвичай застосовують саме для масованих ракетних атак.