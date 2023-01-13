Наталія Гуменюк нагадала, що завжди потрібно бути готовим до нових атак росіян.

Російські військові готуються до нового масованого удару по містах України. На це вказують певні ознаки.

"Прогнозувати під час війни справа невдячна, і ми говоримо про те, що населення має бути готовим, в тому числі не тільки до самої атаки, але і до того моменту, який буде потрібно для ліквідації наслідків. Ми усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати саме інфраструктуру", - розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, у росіян немає переконливих успіхів на фронті, тому окупанти намагаються бити по тилових районах України

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"Зараз ситуація полягає в тому, що ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки, тому повинні попередити, що цілком ймовірно, що зараз період, коли вони зібрали сили і підтягнули резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Ми побачили, що ворог практикує такі напади на нас і має від цього певний результат, який лягає в основу тактики їхніх дій", - пояснила представниця Сил оборони.

При цьому вона вважає, що нова атака на Україну буде комбінованою – росіяни використають як ракети, так і куплені в Ірану дрони-камікадзе, але вона не виключає і хвильові атаки.

Ситуація на фронті - що відомо

Українські захисники за добу відбили атаки ворога в районі 17 населених пунктів Луганщини та Донеччини. Противник завдав п'ять ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів.

Однією з найгарячіших точок на фронті залишається Соледар. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що місто утримують бійці ЗСУ.

Станом на ранок 13 січня втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 114 130 осіб.

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