Російські військові готуються до нового масованого удару по містах України. На це вказують певні ознаки.
"Прогнозувати під час війни справа невдячна, і ми говоримо про те, що населення має бути готовим, в тому числі не тільки до самої атаки, але і до того моменту, який буде потрібно для ліквідації наслідків. Ми усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати саме інфраструктуру", - розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, у росіян немає переконливих успіхів на фронті, тому окупанти намагаються бити по тилових районах України
"Зараз ситуація полягає в тому, що ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки, тому повинні попередити, що цілком ймовірно, що зараз період, коли вони зібрали сили і підтягнули резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Ми побачили, що ворог практикує такі напади на нас і має від цього певний результат, який лягає в основу тактики їхніх дій", - пояснила представниця Сил оборони.
При цьому вона вважає, що нова атака на Україну буде комбінованою – росіяни використають як ракети, так і куплені в Ірану дрони-камікадзе, але вона не виключає і хвильові атаки.
Ситуація на фронті - що відомо
Українські захисники за добу відбили атаки ворога в районі 17 населених пунктів Луганщини та Донеччини. Противник завдав п'ять ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів.
Однією з найгарячіших точок на фронті залишається Соледар. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що місто утримують бійці ЗСУ.
Станом на ранок 13 січня втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 114 130 осіб.