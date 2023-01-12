Джапарова наголосила на важливості створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала держави-члени Організації Обʼєднаних Націй підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації, яку незабаром буде винесено на розгляд Генеральної Асамблеї.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Нью-Йорку, відповідну заяву Джапарова зробила під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права в міжнародних відносинах.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію про створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї", – зазначила вона.

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За словами Джапарової, "право сили, яке Росія варварськи практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі: ніхто більше не перебуває у безпеці".

"Якщо країна, яка зловживає правами та привілеями постійного члена Ради Безпеки, нападає на іншу державу-члена ООН, це означає лише одне – безпека зруйнована, міжнародний мир поставлений під сумнів, верховенство права брутально порушується", – додала Джапарова.

Представниця МЗС України зауважила, що 88 років тому США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та Статут Міжнародного військового трибуналу, які відкрили шлях до Нюрнберзького процесу.

"Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії", – наголосила Джапарова.

Спецтрибунал для Росії

На початку грудня 2022 року стало відомо, що в ООН циркулює проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на кшталт Нюрнберга, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збирає критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

1 грудня 2022 року Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – ухвалила "дуже потужну" резолюцію на підтримку України і схвалила створення спецтрибуналу для президента РФ Володимира Путіна і його найближчого оточення за воєнні злочини в Україні.

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