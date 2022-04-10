Зокрема знищено було 4 танки, літак та три крилатих ракети російських окупантів.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомляють про успішне відбиття 8 атак ворога за добу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ООС у Facebook.

Зазначається, що на Донецькому та Луганському напрямках українські військовослужбовці продовжують боронити Україну.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - мовиться у дописі.

Зокрема українські захисники знищили 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати та три крилатих ракети ворога", - повідомили у ООС.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, якою може бути ціна силового повернення Донбасу.

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