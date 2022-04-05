За словам президента, це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей.

Президент Володимир Зеленський пояснив, якою може бути ціна силового повернення тимчасово окупованих Росією районів Донбасу.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю журналістам.

"Перший крок - наші найпотужніші воїни чи одні з найпотужніших, це ООС... Це буде одразу 40-50 тис. наших. Одразу. Якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде... Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони України повідомили, що російські окупаційні війська готуються оточити українські сили Операції Об'єднаних сил та захопити Харків.

Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, вживає заходи з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу Східного та Центрального військових округів збройних сил Росії для участі у бойових діях на території України.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь.

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