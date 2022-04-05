Ворог продовжує бити по житлових будинках та залишати людей без води й газу.

Російські окупанти обстріляли у зоні Операції Об'єднаних сил фенольний завод. Ворог продовжує бити по мирній інфраструктурі: нищить будинки, вбиває людей та залишає мешканців деяких населених пунктів без води й газу.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС, які входять до ООС, здійснили 29 виїздів на подолання наслідків російської агресії. У зоні Об'єднаних сил ліквідували 11 пожеж. Окрім цього, працівники ДСНС врятували одну людину та виявили 28 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки працювали у Покровську, Новогородівці, Костянтинівці, Слов'янську та Сєвєродонецьку.

У населеному пункті Новосілки окупанти здійснили обстріл, внаслідок чого був травмований один мешканець. У Георгіївці ворог поранив трьох громадян та пошкодив житловий будинок. У Торецьку та Нью-Йорку ворог вдарив й пошкодив п'ять житлових будинків.

"Зафіксовано 7 влучань у Фенольний завод під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон, цистерна та металеві споруди. Небезпеки для навколишнього середовища не має", - повідомили в ООС.

Сєвєродонецьк зазнав потужних обстрілів. Внаслідок російської агресії було пошкоджено господарські споруди, гаражі, об'єкти інфраструктури, автомобілі, склад запчастин. Окрім цього ворог перебив газопровід, місто залишилося без газопостачання.

"Внаслідок обстрілів також без газопостачання залишаються населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів). Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами знеструмлені 13 населених пунктів частково та 17 повністю, 95 938 споживачів залишаються без світла", - додали в ООС.

Без водопостачання залишилися такі населені пункти: Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково - Гірська громада та Лисичанськ. Без газопостачання залишилися 36 населених пунктів, 30 з них - повністю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі ЗСУ відбили ворожі атаки, знищивши 7 танків та 8 бронемашин.

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