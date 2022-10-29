Єрмак перерахував головні цілі України у війні, що розпочала Росія / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перерахував головні цілі України у війні, розв'язаної Російської Федерацією.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, він назвав сім пунктів:

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  • Звільнення всіх українських територій, вихід на кордони 1991 року.
  • Санкційна ізоляція росії, руйнація економіки агресора.
  • Звільнення всіх наших полонених.
  • Гарантії безпеки для України і подальший вступ до НАТО.
  • Членство в ЄС.
  • Міжнародний трибунал над російськими військовими злочинцями. Забезпечення відповідальності росіян та компенсацій українцям за всі злочини та геноцид, які поширяться на кілька російських поколінь.
  • Історична справедливість. Розвінчання та забуття російських історичних міфів щодо України та нашого народу. Поширення величної української історії і правди про дрібну російську.

"В нас ще дуже багато роботи. Значно більше… Але ми все зробимо разом", - додав Єрмак.

Війна Росії проти України

Росія у 2014 році захопила український Крим, а також вдерлася на частину Донецької та Луганської областей і там підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР".

24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Влада РФ заявила, що її мета - "денацифікація" і "демілітаризація" України. З того часу військові Рф постійно обстрілюють мирні міста та інфраструктуру України.

Наприкінці вересня загарбники в "ЛДНР" і на частині території Херсонської та Запорізької областей під дулами автоматів провели псевдореферендуми, під час яких люди нібито підтримали "входження" до складу РФ. Майже весь світ не визнав ці "референдуми".

5 жовтня Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про прийняття "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

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