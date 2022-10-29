У першу чергу йдеться про звільнення всіх українських територій, вихід на кордони 1991 року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перерахував головні цілі України у війні, розв'язаної Російської Федерацією.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, він назвав сім пунктів:

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Звільнення всіх українських територій, вихід на кордони 1991 року.

Санкційна ізоляція росії, руйнація економіки агресора.

Звільнення всіх наших полонених.

Гарантії безпеки для України і подальший вступ до НАТО.

Членство в ЄС.

Міжнародний трибунал над російськими військовими злочинцями. Забезпечення відповідальності росіян та компенсацій українцям за всі злочини та геноцид, які поширяться на кілька російських поколінь.

Історична справедливість. Розвінчання та забуття російських історичних міфів щодо України та нашого народу. Поширення величної української історії і правди про дрібну російську.

"В нас ще дуже багато роботи. Значно більше… Але ми все зробимо разом", - додав Єрмак.

Війна Росії проти України

Росія у 2014 році захопила український Крим, а також вдерлася на частину Донецької та Луганської областей і там підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР".

24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Влада РФ заявила, що її мета - "денацифікація" і "демілітаризація" України. З того часу військові Рф постійно обстрілюють мирні міста та інфраструктуру України.

Наприкінці вересня загарбники в "ЛДНР" і на частині території Херсонської та Запорізької областей під дулами автоматів провели псевдореферендуми, під час яких люди нібито підтримали "входження" до складу РФ. Майже весь світ не визнав ці "референдуми".

5 жовтня Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про прийняття "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

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