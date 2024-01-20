Допомога українській державі з боку заходу - це не благодійність, підкреслив очільник Офісу президента.

Якщо російський диктатор Володимир Путін під час повномасштабної війни проти України отримає те, чого хоче, то по всьому світу виникне ціла серія нових протистоянь.

Надавати допомогу Україні зараз - це означає захищати свободу і безпеки Землі, розповів очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю El Mundo. "Якщо Путін отримає те, що хоче, ми побачимо цілу серію нових конфліктів по всьому світу. Війна в Україні показала, що будь-який конфлікт має вплив на весь світ", - заявив чиновник.

Співбесідник підкреслив, що допомагати українській державі сьогодні - це не просто захищати всіх європейців. "Саме тому військова допомога має бути збільшена, а економічні санкції проти Росії мають бути посилені. Я хочу підкреслити, що допомога Україні - це не благодійність. Це інвестиція (Заходу, - Ред.) в безпеку. Ми продовжуємо покладати великі надії на американську та європейську допомогу", - додав очільник ОП.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року Володимир Путін заявив, що цілі війни росіян проти українців не змінилися - РФ нібито хоче домогтися "денацифікації", демілітаризації та нейтрального статусу України.

Українська сторона вважає, що РФ хоче захопити всю Україну, і якщо це станеться, то тоді агресія росіян загрожуватиме і західним державам. Президент Володимир Зеленський говорив, що 2024 рік має стати вирішальним. Лідер українців назвав Путіна хижаком, "який не задовольняється замороженими продуктами".

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