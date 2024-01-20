Якщо російський диктатор Володимир Путін під час повномасштабної війни проти України отримає те, чого хоче, то по всьому світу виникне ціла серія нових протистоянь.
Надавати допомогу Україні зараз - це означає захищати свободу і безпеки Землі, розповів очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю El Mundo. "Якщо Путін отримає те, що хоче, ми побачимо цілу серію нових конфліктів по всьому світу. Війна в Україні показала, що будь-який конфлікт має вплив на весь світ", - заявив чиновник.
Співбесідник підкреслив, що допомагати українській державі сьогодні - це не просто захищати всіх європейців. "Саме тому військова допомога має бути збільшена, а економічні санкції проти Росії мають бути посилені. Я хочу підкреслити, що допомога Україні - це не благодійність. Це інвестиція (Заходу, - Ред.) в безпеку. Ми продовжуємо покладати великі надії на американську та європейську допомогу", - додав очільник ОП.
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Нагадаємо, наприкінці минулого року Володимир Путін заявив, що цілі війни росіян проти українців не змінилися - РФ нібито хоче домогтися "денацифікації", демілітаризації та нейтрального статусу України.
Українська сторона вважає, що РФ хоче захопити всю Україну, і якщо це станеться, то тоді агресія росіян загрожуватиме і західним державам. Президент Володимир Зеленський говорив, що 2024 рік має стати вирішальним. Лідер українців назвав Путіна хижаком, "який не задовольняється замороженими продуктами".