Ватажкові Росії нібито як і раніше хочеться провести "денацифікацію" України.

Російський диктатор Володимир Путін видав порцію марення щодо настання миру.

Під час "прямої лінії" ватажок росіян стверджував, що РФ як і раніше хоче провести так звану "денацифікацію" України. "Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Українська влада не погодилася з тим, що потрібна денацифікація...", - стверджував він.

Путін додав, що цілі війни РФ проти України не змінюються. "Я нагадаю, про що ми тоді говорили. Про денацифікацію України, про демілітаризацію та її нейтральний статус", - сказав диктатор.

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Зараз в Росії проходить нібито "пряма лінія" - Путін начебто відповідає на відповіді звичайних людей. Експерти не раз говорили, що під час таких прес-конференцій питання до ватажка країни-агресора просто так не потрапляють.

Цікаві новини сьогодні щодо війни України з РФ - це варто знати

Наприкінці листопада 2023 року лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона пропонувала Києву нібито завершити війну, якщо наша держава відмовиться від вступу до НАТО. Політик підкреслив, що росіянам тоді не вірили, і зараз довіри немає. Варто зазначити, що під час мирних переговорів Росія навіть відмовилася припинити вогонь.

Президент Володимир Зеленський вже назвав цілі України у війні проти росіян на наступний рік - це досягнення переваги у повітрі й зрив ворожих наступальних операцій.

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