Росіяни вдаються до різноманітних дій, щоб чинити психологічний тиск.

Російські загарбники можуть вдаватись до ракетних обстрілів і атак дронами по українських школах, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".

"Ми готові до 1 вересня, до того, що подібні провокації (як сьогоднішнє фейкове "мінування" всіх шкіл столиці – УНІАН) будуть. Тому що в Росії одна рука робить те, що не знає інша. Тому що навіщо їм було мінувати і продовжувати виконувати ці функції фіктивного мінування, коли вони можуть підняти Міг-31, і вони можуть постійно провокувати у нас сирени - повітряну загрозу", – сказав Подоляк.

За його словами, росіяни активно вдаються до таких дій, щоб чинити психологічний тиск.

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"Ми це все передбачаємо. Безумовно, розуміємо, що подібні провокації будуть. Безумовно розуміємо, що у нас буде з вами цей навчальний рік також комбінованим. Частково діти будуть вчитися в режимі онлайн. Частково будуть вчитися офлайн", – сказав Подоляк.

Він зауважив, що важливо, аби у кожній школі була добре відпрацьована система бомбосховищ.

"Те, що росіяни будуть до цього вдаватися - до фіктивного мінування і підйому літаків, провокацій, і навіть до ракетних обстрілів чи дронних, ми маємо з вами це розуміти, і тому, відноситись з розумінням до сирен, і відповідно реагувати на них", – наголосив радник керівника ОП.

Шкільне навчання під час війни - що треба знати

За час повномасштабної війни 3 750 українських шкіл було пошкоджено або повністю зруйновані російськими ракетами та бомбами. Зокрема, наприкінці серпня окупанти вдарили по школі на Сумщині, вбивши все керівництво навчального закладу.

Попри важкі умови, з 1 вересня, за інформацією Офісу президента, майже половина українських школярів повернулися до навчання в очному форматі. 27% дітей навчаються за змішаною формою, майже 20 – дистанційно.

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