Загибель усіх трьох підтвердили результати експертизи фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили про загибель трьох зниклих безвісти людей після удару по медзакладу у Дніпрі.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. "Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - зазначив він.

За словами голови ОВА, серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, а також 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

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"Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним", - додав Лисак.

Удар по Дніпру 26 травня

Вранці 26 травня росіяни здійснили удар по медзакладу у Дніпрі. Ворог вдарив по будівлям полікліники та ветлікарні. Також були пошкоджені спорткомплекс, навчальний заклад, декілька багатоповерхівок та приватний будинок. Понівечені й 12 авто. Внаслідок удару постраждало 32 людей, двоє з яких - діти.

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