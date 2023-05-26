З трьома людьми, які могли знаходитися тут, досі немає зв’язку. До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі людей внаслідок ворожого ракетного удару.

До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі людей внаслідок ворожого ракетного удару. Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще - уламках ворожого залізяччя. Все просякло димом, сльозами та людським горем. Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку", - написав він.

Удар по Дніпру 26 травня - головне

Як повідомляв УНІАН, усю ніч ворог масовано атакував Дніпропетровську область ракетами та дронами. Після цього, вранці, окупанти завдали чергового ракетного удару, поціливши спочатку у поліклініку.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вогонь охопив 1 тисячу кв. м ураженого медзакладу. Триповерхівка частково зруйнована. Зайнялася також сусідня будівлі. Згодом стало відомо про влучання ракети у ветклініку. Також від ударів постаждали багатоповерхівки.

Раніше Лисак повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру вже відомо про двох загиблих - один біля поліклініки, інший був знайдений під завалами ветклініки.

Станом на 14:00 повідомлялось про 25 постраждалих у Дніпрі. З них 19 госпіталізовані у стаціонар, серед них троє - "важкі".

Лисак уточнив, що поранені діти - це хлопчики 3 та 6 років, обоє шпиталізовані, лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

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