Станом на зараз відомо про 32 постраждалих.

У Дніпрі всю ніч тривали пошукові роботи на місці ракетного удару, завданого російськими окупантами. Кількість постраждалих зросла до 32.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пошукова операція триває. Залишилось розібрати 10% завалів. Загинуло двоє людей. У Дніпрі оголошено День жалоби.

"На зараз розібрали 90% завалів. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти", - зазначив Лисак.

Відео дня

За його словами, постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - у важкому стані.

Оновлено о 8:56. В ДСНС уточнили, що станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено.

Удар по Дніпру 26 травня

Вранці 26 травня російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Дніпру, поціливши у будівлю полікліники. Також зруйновано ветеринарну лікарню.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що один із загиблих просто проходив повз під час ракетної атаки.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив, що Україна має перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. За його словами, атаку скоїли "абсолютно хворі істоти".

Вас також можуть зацікавити новини: