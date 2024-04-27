Вночі 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.
Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Саратовська обл. РФ);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. РФ)
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. РФ);
- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомили у Повітряних силах.
В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
1 крилату ракету "Іскандер-К";
6 крилатих ракет "Калібр".
"Дякую усім підрозділам, хто цієї ночі відбивав ракетну атаку окупантів", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.
Нічний удар по Україні
Внчі 27 квітня окупанти в черговий раз вдарили по Україні крилатими і аеробалістичними ракетами. О 3:50 в Повітряних силах оголосили тривогу і повідомили про зліт Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Окупанти намагалися влучити у логістичні вузли та по енергетиці. Зокрема, були атаковані Дніпро, Стрий та Харків.
О 06:01 в Україні пролунав відбій повітряної тривоги.