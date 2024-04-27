По території України були запущені ракети різних типів.

Вночі 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Саратовська обл. РФ);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. РФ)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. РФ);

8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - повідомили у Повітряних силах.

Відео дня

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

"Дякую усім підрозділам, хто цієї ночі відбивав ракетну атаку окупантів", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.

Нічний удар по Україні

Внчі 27 квітня окупанти в черговий раз вдарили по Україні крилатими і аеробалістичними ракетами. О 3:50 в Повітряних силах оголосили тривогу і повідомили про зліт Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Окупанти намагалися влучити у логістичні вузли та по енергетиці. Зокрема, були атаковані Дніпро, Стрий та Харків.

О 06:01 в Україні пролунав відбій повітряної тривоги.

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