Це може бути підготовка до нових атак.

Коротке затишшя у ворожих нічних обстрілах території України можна пояснити вичікуванням або підготовкою Росії до нових атак. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону з приводу дводенної паузи в нічних обстрілах Росією України.

Він зазначив, що напередодні ворог застосовував здебільшого керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, але зараз декілька днів не спостерігаються удари БЛПА типу "Шахед".

"Це може бути пов'язано з різними причинами. Це може бути як просто затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства або може бути просто відслідковування та вичікування кроку з нашої сторони", - сказав Євлаш.

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Коментуючи вчорашню ситуацію, коли було кілька оголошень повітряних тривог по території України, Євлаш зазначив, що в росіян постійно відбувається підготовка. При цьому додав, що російські винищувачі піднімаються в повітря не тільки для проведення обстрілів, але кожен зліт це є загроза, тому оголошується тривога.

"МіГ не обов’язково може підійматися саме для того, щоб проводити обстріли. Він може здійснювати якісь перельоти, повязані з іншими причинами, в тому числі, може здійснюватися патрулювання. Зокрема, в акваторії Чорного моря різні Су-34, Су-35 постійно переміщуються і патрулюють повітряний простір. Так само і МіГи можуть перелітати з метою передислокації, перебазуванням та іншими причинами", - розповів Євлаш.

Обстріл України 25 квітня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вчора кілька разів в Україні оголошувалась повітряна тривога, Зокрема, йшлося, про можливу загрозу обстрілів території України через зліт російських літаків МіГ та Су-57.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв 25 квітня, що, зокрема, повітряна тривога о 13 годині була оголошена через те, що в акваторії над Чорним морем був помічений літак Су-57, який міг нести керовані авіаційні ракети.

Вчора російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Черкащини крилатими ракетами "Іскандер-К". Також було завдано ударів по цивільній інфраструктурі.

25 квітня Росія завдала ракетного удару по місту Сміла Черкаської області.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі, обійшлося без загиблих, але до медиків звернулись шестеро людей.

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