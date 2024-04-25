Ворожа ракета не досягла своєї цілі, стверджують у Повітряних силах ЗСУ.

Під час повітряної тривоги в обід російські ракети були запущені по Україні з літака Су- 57.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. "Щойно була повітряна тривога (йдеться про оголошену тривогу о 13 годині, – УНІАН). В акваторії над Чорним морем був помічений літак Су-57, який ніс додаткове корисне навантаження, а саме керовані авіаційні ракети. Відбулися пуски", - повідомив він.

За його словами, ракета пройшла через Миколаївську та досягнула Кіровоградської області, а після цього змінила свій курс в напрямку Кривого Рогу. "Ракета не досягла своєї цілі", - сказав речник Повітряних сил. При цьому зазначив, що в інформаційному просторі з’явилася інформація про те, що нібито відбулися пуски в сторону Одеси. "Однак такі пуски повітряними силами не фіксувалися", - сказав Євлаш.

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Він нагадав, що сьогодні зранку ворог атакував критичну інфраструктуру України крилатими ракетами "Іскандер-К". Було завдано ударів по цивільній інфраструктурі.

Війна в Україні триває - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Росія завдала ракетного удару по місту Сміла Черкаської області.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Він зазначив, що обійшлося без загиблих, по допомогу до медиків звернулись шестеро людей.

Табурець повідомив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в багатоповерхівці.

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