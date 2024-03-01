В Повітряних силах ЗСУ відзначили, що ефективність застосування літаків А-50 з Ростовської області не приносить росіянам потрібного результату.

В Повітряних силах не підтверджують залучення росіянами ще одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 до війни проти України.

Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону. Він зазначив, що станом на вчора в небі біля України не було літаків А-50, а по сьогоднішньому дню дані уточнюються.

Він сказав, що після знищення другого такого літака кілька останніх днів моделі таких авіазасобів не з'являлися і не патрулювали небо.

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"Очевидно, зробили висновки, що не варто взагалі цього робити, а можливо є якісь інші причини, чому окупанти зараз їх не використовують. Поменшало А-50-х. Розуміють, що ефективність його застосування далеко в Ростовській області не принесе їм бажаного результату. Тому, можливо, вони і припинили використання цих літаків. Але не виключено, що на заміну тим двом, може прилетіти третій, четвертий і п'ятий. Ми чекаємо", - сказав Ігнат.

Російські літаки на війні в Україні

Журналісти проекту "Схеми" за допомогою супутникових знімків Planet Labs з'ясували місце дислокації ще одного російського літака дального радіолокаційного виявлення А-50, який окупанти використовують у війні проти України. Зокрема, літак стоїть у місті Таганрог. Росіяни тримають його в аеропорту "Таганрог-Південний". Примітно, що це летовище розташоване у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині.

У 2024 році росіяни втратили вже два літаки А-50.

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