Навіть незначна кількість дронів - це спрямовані удари.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, навіщо росіяни запускають малу кількість дронів. Про це він розповів в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо причин ранкової повітряної тривоги та мети атаки невеликою кількістю дронів.

"Ворог переслідує різну мету. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм, як то кажуть. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах: чи це об’єкти військові, чи це об’єкти інфраструктурні. Вирішили вони цього разу менше запустити (дронів – УНІАН)", - зауважив Ігнат.

Він додав, що це не говорить про те, що атак не слід очікувати і протягом дня. За словами Ігната, окупанти запускають навіть невелику кількість дронів, прокладаючи шляхи, щоб побачити, які засоби протиповітряної оборони ми маємо, і чи працюють вони.

Відео дня

"Сьогодні, зрештою, невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, як би там не було. Щодо тих чотирьох дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється що з нею відбулося", - сказав Ігнат.

Так, підсумував він, повітряна тривога передусім пов’язана з діяльністю тактичної авіації. "Ранок завжди починається з таких от новин, з активності авіаційної. Дуже багато ворог застосовує керованих авіабомб. Особливо це стосується півдня країни", - зауважив речник.

Нічна атака "Шахедів" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у ПС ЗСУ заявили, що вночі сьогодні, 2 жовтня, російські окупанти атакували Україну сімома безпілотниками типу "Shahed". Чотири з них було знищено. Атаку ударними дронами було здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія).

Крім того, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог застосовував і дронові ударні атаки, і тактичну авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби по території Херсонської області.

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