Ворог застосовував і дрони, і тактичну авіацію, зазначила очільник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Російські окупанти застосували сьогодні, 2 жовтня, 18 керованих авіабомб, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. "Ніч була знову неспокійною. Знову ворог застосовував і дронові ударні атаки, і використовував тактичну авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби по Херсонщині", - сказала Гуменюк.

За її словами, ворог застосував 18 КАБів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони. "Пошкоджено і лікарню, і об’єкти критичної інфраструктури. Очевидним є ворожий терор", - зазначила вона.

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Гуменюк пояснила, що атака дронами була не дуже масована, ймовірно, ворог намагався розвідати розташування сил ППО. Вона уточнила, що дрони запускали з південно-східного напрямку, однак маршрут був "не зовсім звичним".

"Випускали з південно-східного напрямку, з азовського узбережжя. Спрямували їх не зовсім звичним маршрутом. В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там три дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру - заводи сільськогосподарського підприємства", - додала Гуменюк.

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У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ). Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА.

Силами та засобами Повітряних сил знищено 4 Shahed-131/136.

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