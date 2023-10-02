Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 "Shahed-131/136".

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну сімома безпілотниками типу "Shahed", чотири з них знищили українські захисники.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-РФ). Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в ПС ЗСУ, Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 "Shahed-131/136".

Нічна атака дронів

У ніч на 2 жовтня ворог запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряні сили Збройних сил України повідомляли, що група дронів типу "Shahed" перебувала у повітряному просторі Херсонської області та рухалась у напрямку Миколаївщини. У низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Тільки по місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі, магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.

Він наголосив, що через російську агресію загинула людина, ще шість - дістали поранення, двоє з них - діти.

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