Росіяни запускали "шахеди" по українській території з окупованого Криму.

У ніч на 20 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із окупованого Криму - райони пусків – Чауда, Балаклава.

Про це повідомили у Повітряних силах. "Усього зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що противник також завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. "Попередньо без постраждалих", - зазначили там.

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Нічна атака дронів

Ввечері 19 грудня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе "шахед", через що в багатьох областях оголошували повітряну тривогу.

У повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА.

В свою чергу в Херсонській ОВА повідомили, що ворог атакував Херсон дронами. "У місті чути роботу мобільних бригад. Іде збиття. Є, на жаль, прильоти. Двоє постраждалих, з них одна дитина. Перебувайте у безпечних місцях! Дві стіни можуть убезпечити", - повідомив Мрочко.

Відбій тривоги по областях дали аж під ранок.

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