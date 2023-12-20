У КМВА підтвердили, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.

Ввечері 19 грудня російські окупанти за пустили на Україну дрони-камікадзе "шахед", через що в багатьох областях оголошена повітряна тривога.

У повітряному просторі Київської області було зафіксовано БпЛА.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - повідомляє КОВА.

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У КМВА підтвердили, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.

В свою чергу в Херсонській ОВА повідомили, що ворог атакував Херсон дронами.

"У місті чути роботу мобільних бригад. Іде збиття. Є, на жаль, прильоти. Двоє постраждалих, з них одна дитина. Перебувайте у безпечних місцях! Дві стіни можуть убезпечити", - повідомив Мрочко.

23:40. "Дніпропетровська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. Перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили.

В КОВА нагадали, що повітряна тривога в області триває.

"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи нашої ППО, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - додали там.

00:04. Ворожі ударні БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Кіровоградської області.

Російські атаки на Україну - деталі

17 грудня на Одещині через дронову атаку окупантів сталася масштабна пожежа, загинула цивільна людина.

"В нашій зоні відповідальності підрозділами протиповітряної оборони збито 16 БпЛА типу "Shahed-131/136", запущених окупантами з Криму. Сім дронів-камікадзе збито на Херсонщині, дев’ять - на Одещині. Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі та вибухнув", - розповіли військові.

В результаті, вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо й ангар з майном приватної спортивної установи. Через падіння дрона виникла масштабна пожежа.

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