ЗСУ ліквідували його сьогодні, 11 липня.

В районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Про це повідомив радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Повідомляють, що сьогодні, в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича", - заявив він.

За словами Андрющенка, у вересні 2022 його вже "трьохсотили", але він вижив.

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"Зараз кажуть, що могилізація проведена остаточно", - зазначив радник мера.

Цоков безпосередньо брав участь у вторгненні РФ в Україну в 2022 році та нанесенні ракетних ударів по мирних громадянах та містах України. В жовтні 2022 року був внесений до санкційного списку України.

Війна в Україні і втрати Росії - останні новини

За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної війни склали близько 235 тис. 20 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували 540 російських загарбників.

Також було знищено чотири ворожі танки, 17 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, чотири РСЗВ, один гелікоптер, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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