Також знищено 17 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем.

Сили оборони України за минулу добу знищили 540 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2023 року орієнтовно склали :

особового складу - близько 235 тис 020 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4089 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин - 7983 (+17) одиниць,

артилерійських систем - 4385 (+14),

РСЗВ - 672 (+4),

засоби ППО - 414,

літаків - 315,

гелікоптерів - 310 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3693 (+7),

крилаті ракети - 1271,

кораблі/катери - 18,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6966 (+29),

спеціальна техніка - 640 (+8).

Втрати Росії на війні в Україні - останні новини

Упродовж останніх 17 місяців втрати Росії в Україні, за підрахунком британської розвідки, становили у середньому 400 окупантів на день. І РФ через це майже напевно намагається побороти кризу бойового медзабезпечення.

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Генштаб регулярно повідомляє, що окупанти через значні втрати змушені переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. До прикладу, тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Російської Федерації повітряним шляхом.

Найбільших втрат Росія продовжує зазнавати на Таврійському напрямку. За добу російські загарбники втратили там ще понад двох рот та багато військової техніки.

Крім того, генерал Олександр Сирський напередодні показав, як ЗСУ "рознесли" окупантів у Бахмуті на даху будинку.

Окремо зауважувалось, що на Бахмутському напрямку протитанковий розрахунок 30 окремої механізованої бригади перетворили на брухт багато російської техніки.

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