Бритимуть туди офіцерів, які нездатні до командування підлеглими, недисципліновані, слабомотивовані.

Командувач російського окупаційного угрупування військ "Днєпр", генерал Михайло Теплинський, наказав створювати штурмові підрозділи з офіцерів. Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи - це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація", - сказав Ковальов.

Він зазначив, що Теплинський не користується авторитетом серед російських військовослужбовців, які вважають, що він не дбає про життя особового складу. "Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів", - сказав Ковальов.

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Звільнення Теплинського: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні 2023 року стало відомо, що Російська Федерація усуває з посади генерала Михайла Теплинського через тривалі розбіжності у командуванні армією під час війни проти України. Британська розвідка повідомляла, що "звільнення Теплинського, імовірно, є ще одним симптомом тривалих розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки генерал Валерії Герасимов намагається запровадити одноосібне керівництво воєнною кампанією".

В квітні 2023 року була інформація про повернення на фронт одного з ключових російських генералів, командувача повітряно-десантними військами Михайло Теплинського.

У звіті Міністерства оборони Великої Британії тоді зазначалося, що Теплинський нібито відіграватиме головну роль у командуванні окупантами на фронті.

Теплинський командував "відносно успішним" відведенням російських військ із західного берегу Дніпра в листопаді 2022 року. За це його навіть хвалили в Росії.

Британська розвідка припускала, що звільнення Теплинського було пов’язане із суперечками щодо використання російських десантників. Їх використовували для утримання наземних цілей, однак це традиційне завдання піхоти.

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