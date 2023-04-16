На початку поточного року його звільнили з посади через особисті розбіжності з Герасимовим.

На фронт знову повернувся один з ключових російських генералів, командувач повітряно-десантними військами Михайло Теплинський. Його з цієї посади звільнив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов.

Як зазначається у звіті Міністерства оборони Великої Британії, Теплинський нібито відіграватиме головну роль у командуванні окупантами на фронті.

"Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", - передає британська розвідка.

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Зазначається, що генерал Теплинський, імовірно, є одним з небагатьох російських топ-офіцерів, якого поважають рядові військовослужбовці. Нещодавні новини про звільнення генерала свідчать про сильну напруженість між угрупованнями в російському Генеральному штабі щодо військового підходу Росії в Україні.

Теплинський командував "відносно успішним" відведенням російських військ із західного берегу Дніпра в листопаді 2022 року. За це його навіть хвалили в Росії.

Британська розвідка припускає, що звільнення Теплинського була пов’язана із суперечками щодо використання російських десантників. Їх використовували для утримання наземних цілей, однак це традиційне завдання піхоти.

Звільнення Теплинського - що відомо

У січні 2023 року стало відомо, що Російська Федерація усуває з посади здібного генерала через тривалі розбіжності у командуванні армією під час війни проти України. Йшлося про Михайла Теплинського.

Водночас залишалося неясним, чи Теплинський зберігає додаткові повноваження командувача повітряно-десантних військ РФ.

Британська розвідка повідомляла, що "звільнення Теплинського, імовірно, є ще одним симптомом тривалих розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки генерал Валерії Герасимов намагається запровадити одноосібне керівництво воєнною кампанією".

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