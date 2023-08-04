Вже за кілька годин відеозвернення командувача десантників було видалено.

Російський генерал-полковник, командувач повітрянодесантних військ Михайло Теплинський розкрив втрати російських десантників на війні проти України. Втім, за кілька годин його відеозвернення заблокували.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), воєначальник вкотре публічно розкритикував міноборони, навівши нібито статистику втрат серед підпорядкованих йому військ. У відеозверненні з нагоди дня ВДВ Теплинський заявив, що з початку війни на фронті в Україні не менше 8500 російських десантників нібито було поранено.

"Це рідкісне офіційне розкриття інформації про втрати, які російські офіційні особи значною мірою прагнули приховати з розвитком війни", – зазначають аналітики.

Однак пропагандистський канал "Звєзда" швидко видалив цю святкову промову Теплинського. Російські джерела стверджували, що це пов’язано саме з озвученою ним кількістю втрат.

Водночас BBC та "Медіазона" повідомляють, що станом на 30 липня в Україні було ліквідовано не менше 1800 російських десантників. Співвідношення вбитих і поранених становить у середньому 1:3 (якщо не трохи більше) для російських сил в Україні.

Аналітики припускають, що в міноборони РФ намагалися цензурувати розкриття Теплинським подробиць про нові формування десантників, оскільки міністр оборони Сергій Шойгу та інші військові чиновники раніше обговорювали створення інших формувань, але не уточнювали їхні назви й точну підпорядкованість частинам.

В ISW нагадали, що Теплинський вже не вперше бунтує проти керівництва Генштабу та Міноборони. 23 лютого, до так званого дня захисника вітчизни, цей же генерал-полковник розкритикував начальника ГШ Валерія Герасимова щодо масштабів російських втрат в Україні.

Кілька тижнів тому ходили чутки про звільнення і навіть підготовку ліквідації Теплинського. Втім, днями воєначальник знову з'явився у публічному просторі та заговорив про формування двох нових десантних полків та відтворення 104-ї дивізії.

Втрати РФ - актуальні дані

Загальні бойові втрати Росії в Україні 24 лютого 2022 року вже орієнтовно склали близько 247850 чоловік особового складу.

Також Росія втратила на полі бою в Україні не менше 4224 танків, 8234 бойових броньованих машин, 4892 артилерійських систем, 704 РСЗВ, 465 засобів ППО та багато іншої техніки.

Крім того від початку повномасштабного вторгнення знищено: літаків - 315, крилаті ракети - 1347, кораблі /катери - 18.

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