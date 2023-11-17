Зазначається, що окупанти виділили гроші на будівництво "ліній територіальної оборони" у прикордонних районах.

У Російській Федерації посилюють протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом. Ймовірно, окупанти готуються до зимової кампанії України з перехоплення російських маршрутів постачання в тилових районах.

Аналітики Інституту вивчення війни нагадали заяву секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, який повідомив про організацію патрулювання об'єктів критичної інфраструктури для запобігання нападам і фінансування "ліній територіальної оборони" в прикордонних з Україною областях.

Крім того, російська влада оновить список всіх об'єктів критичної інфраструктури, включаючи паливно-енергетичні та важливі транспортні об'єкти, які вимагають захисту від невизначених загроз.

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У Центральному федеральному окрузі посилять систему ППО. До нього входять 18 Брянська, Курська та Бєлгородська області, що межують з Україною.

Зимовий сюрприз для росіян - про що говорив Фітьо

Глава служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що основним завданням українські військові вважають переривання каналів постачання і приведення в непридатність логістичних систем між тилом російських окупантів і фронтовими частинами.

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