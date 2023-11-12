Глава Служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, заявив, що погода неминуче внесе корективи в перебіг бойових дій.

Зниження температури в поєднанні з атаками на логістичні ланцюги армії окупантів може дозволити "виморозити" росіян з України.

Таку заяву зробив глава Служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зазначивши при цьому, що погода неминуче внесе корективи в перебіг бойових дій, повідомляє ЛІГА.

За словами Фітьо, початок дощів зменшить застосування росіянами як авіації, так і ударних дронів. При цьому основним завданням українські військові зараз вважають переривання каналів постачання та приведення в непридатність логістичних систем між тилом російських окупантів та фронтовими частинами.

Відео дня

"Якщо це вдасться, я думаю, за допомогою погоди, дощів та морозів, ми їх виморозимо", – сказав Фітьо.

Втрати окупантів

12 листопада 2023 року повідомлялося про те, що ВСУ за тиждень відминусували майже 7 тисяч окупантів і безліч ворожої техніки. За тиждень з 6 по 12 листопада ЗСУ знищили 6,6 тис.російських окупантів та 744 одиниці озброєння та військової техніки.

Крім того, істотних втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про 744 одиниці їхньої військової техніки.

Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиниця спеціальної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: