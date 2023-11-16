Наші воїни уразили також 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Минулої доби, 15 листопада авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах російських військ.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони ворога.

Водночас російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Загарбники знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні та атакували за допомогою БпЛА типу "Shahed-136/131".

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Загалом росіяни завдали 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснили 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних. Постраждали також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулось 65 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Загальні втрати Росії у війні проти України станом на 16 листопада 2023 року орієнтовно склали близько 315 тис. 620 осіб (+1330 за добу).

В ISW повідомили, що українські війська здійснили атаки з центру Кринок і також атакують поблизу Пойми та Піщанівки Херсонської області.

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