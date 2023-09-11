Гуменюк закликала до інформаційної тиші щодо вилазок ЗСУ на лівий берег.

Сили оборони продовжують нищити ворога і намагаються відсунути його вогневі позиції, щоб зменшити кількість обстрілів правої частини Херсонщини.

Про це сказала керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання з приводу вилазок ЗСУ на лівий берег, який окупований ворогом, зазначила, що продовжується бойова робота. "І в тих умовах, в яких вона зараз ведеться, нам вкрай потрібна інформаційна тиша", - зазначила вона.

При цьому Гуменюк додала, що коли будуть успіхи і закріплення, то будемо про це говорити. "Поки що продовжуємо працювати і нищити ворога. Найголовніша задача для нас зараз - відкинути максимально ворожі вогневі позиції, щоб херсонцям на правому березі було трошки легше і вибити можливість авіаційних та ударів керованими бомбами, якими вони надзвичайно потужно крушать Бериславський район", - сказала вона.

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Висадки українських бійців на лівому березі

Як повідомляв УНІАН, ще у серпні британська розвідка зазначала, що у росіян великі проблеми через висадки Збройних сил України на лівий берег Дніпра.

Вони спостерігали пожвавлення маломасштабних бойових дій, які погіршували справи загарбників, а також створення нових плацдармів українськими бійцями.

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