Наразі обстріл у Сонячному триває, місцевих закликають перебувати у безпечних місцях.

Сьогодні російські окупанти продовжили здійснювати чергові цинічні обстріли житлових секторів населених пунктів Херсонщини.

Зокрема, вдень російська армія вкрила вогнем село Сонячне, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, ворог поцілив у приватні будинки - 48-річний чоловік загинув на місці. "Обстріл продовжується. Будьте в безпечних місцях", - додав Прокудін.

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Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, минулої доби Росія завдала авіаційних ударів 4 керованими авіабомбами КАБ-500 в район населених пунктів Одрадокам’янка і Козацьке на Херсонщині. Внаслідок цього загинуло троє та було поранено 8 цивільних осіб.

Також вранці 8 вересня у Кривому Розі пролунав вибух. Згодом стало відомо, що Росія вдарила по місту ракетою "Іскандер". Внаслідок атаки була зруйнована адмінбудівля поліції, а також пошкоджені житлові будинки. Відомо про загиблого поліцейського та 74 поранених. Станом на ранок 9 вересня 34 із них перебувають у лікарнях.

Також вранці 8 вересня російські терористи вдарили по приватному житловому сектору у Сумах. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Вранці 9 вересня стало відомо, що одна із поранених померла у лікарні.

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