Процедура яка існувала, перешкоджала отриманню цього статусу, а нові зміни мали довести її до автоматизації.

Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Ірина Фріз розповіла про мету ухвалення законопроекту про військовий облік. Зокрема, до нього входять важливі положення щодо статусу учасника бойових дій.

"Від самого початку йшлося про необхідність спрощення алгоритму отримання статусу учасника бойових дій для наших захисників та захисниць. Процедура яка існувала, перешкоджала отриманню цього статусу. Тому була необхідність внесення змін, які б доводили цю процедуру до автоматичної дії. Саме цей пункт законопроекту вдалося реалізувати. Дійсно, після підписання законопроекту, процедура отримання статусу учасника бойових дій, буде максимально спрощеною", - розповіла вона в ефірі "Еспресо".

За її словами, між першим і другим читанням до документу внесли понад 400 правок різного змісту, нормативно-правових регулювань, які переобтяжували створення реєстру військовозобов'язаних резервістів та призовників надмірними даними. Це можна трактувати як втручання в приватне життя.

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"Наприклад, була пропозиція вносити до цього реєстру дані стосовно перебування людини в кримінальному провадженні. Це абсурдно, адже можна вносити відомості, коли вже є вирок суду, який набрав законної сили", - наголосила Фріз.

Як вона розповіла, пропонувалось також вносити зміни щодо адміністративних штрафів або порушень, щоб ці відомості підтягував реєстр військовозобов'язаних.

"Були й інші пропозиції. Наприклад, в реєстр військовозобов'язаних вносити дані щодо притягнення до відповідальності. З нашої точки зору, це також надмірне втручання в приватне життя. Ми наполягали, що цей реєстр має містити чіткий перелік інформації. Тоді б Генштаб мав можливість чітко оцінювати мобілізаційні ресурси для створення мобілізаційних резервів ЗСУ", - пояснила нардеп.

Як відомо, "Європейська Солідарність" утрималась при голосуванні за цей законопроект. Фраз пояснила, чому представники партії проігнорували документ, до якого входить алгоритм спрощення.

"Перш за все, реєстр який буде формуватися на підставі персональних даних, не буде отримувати від вас згоди. Тобто, всі відомості, які є в наявності в різних реєстрах сьогодні в нашій державі, будуть підтягуватись і оброблятися без вашого дозволу. Якщо за законом про захист публічних даних ми усі надаємо згоду на обробку наших даних, то в даному контексті держава достатньо волюнтаристки підійшла до цього питання. Адже, буде акумулювати відомості без надання згоди від громадян України від 18 до 60 років. З моєї точки зору, це порушення чинної редакції закону Про захист публічної інформації", - обурилась Фріз.

На її переконання, реєстр військовозобов'язаних резервістів та призовників не співвідноситься з чинним законом про публічні електронні реєстри. Це може негативно вплинути на його запуск в оптимально короткий термін.

Статус учасника бойових дій - останні новини

Минулого року військовим спростили порядок отримання статусу учасника бойових дій. Відповідним рішенням Кабінету міністрів передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у бойових діях.

Раніше УНІАН розповідав, як оформити додаткову відпустку для учасників бойових дій.

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