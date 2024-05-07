В Україні 'мінуснули' пачку офіцерів РФ: серед ліквідованих - топ-окупанти

Зокрема, ліквідовано двох підполковників та кількох майорів.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу список "успішно демобілізованих" поповнився топ-офіцерами.

Як повідомив український офіцер та військовий блогер, який відстежує російські втрати, Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію пачки окупантів. Серед "двохсотих":

командир зенітного ракетного дивізіону підполковник Спиридонов Володимир;

підполковник поліції Стругів Максим;

майор Закрійник Іван;

майор Пащенко Сергій;

командир батальйону, (звання невідоме) Ємельянов Сергій "Граніт";

заступник командира мотострілецького батальйону майор Тетерський Михайло;

командир роти 331 пдп м. Кострома старший лейтенант Логінов Степан;

старший лейтенант Магомедов Гулбаганд;

лейтенант Таїбов Султан.

Війна в Україні - прогнози та новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на думку військового експерта Олега Жданова, РФ наразі стягує війська на прикордонні території задля завдання відволікаючих ударів по позиціях Сил оборони України.

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Натомість інший військовий експерт – Михайло Самусь стверджує, що росіяни наразі намагаються захопити якомога більше територій до прибуття американської допомоги. На його думку, коли Сили оборони отримають вдосталь озброєння, наступ РФ припиниться.

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