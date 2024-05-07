В Україні 'мінуснули' пачку офіцерів РФ: серед ліквідованих - топ-окупанти

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу список "успішно демобілізованих" поповнився топ-офіцерами.
Як повідомив український офіцер та військовий блогер, який відстежує російські втрати, Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію пачки окупантів. Серед "двохсотих":
- командир зенітного ракетного дивізіону підполковник Спиридонов Володимир;
- підполковник поліції Стругів Максим;
- майор Закрійник Іван;
- майор Пащенко Сергій;
- командир батальйону, (звання невідоме) Ємельянов Сергій "Граніт";
- заступник командира мотострілецького батальйону майор Тетерський Михайло;
- командир роти 331 пдп м. Кострома старший лейтенант Логінов Степан;
- старший лейтенант Магомедов Гулбаганд;
- лейтенант Таїбов Султан.
Війна в Україні - прогнози та новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, на думку військового експерта Олега Жданова, РФ наразі стягує війська на прикордонні території задля завдання відволікаючих ударів по позиціях Сил оборони України.
Натомість інший військовий експерт – Михайло Самусь стверджує, що росіяни наразі намагаються захопити якомога більше територій до прибуття американської допомоги. На його думку, коли Сили оборони отримають вдосталь озброєння, наступ РФ припиниться.