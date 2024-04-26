У Силах оборони півдня України розповіли про дії ЗСУ та загарбників.

На Херсонському та Оріховському напрямках підрозділам ЗСУ вдалося знищити понад сотню військових РФ та ліквідувати десятки одиниць ворожої техніки, в тому числі спостережний комплекс "Муром" та 16 гармат.

Водночас агресор не полишає спроб вибити українські підрозділи із зайнятих позицій. У Силах оборони півдня України розповіли:

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми: по одному у районі Старомайорського та Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було три штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, (ворог - УНІАН) відійшов на свої вихідні позиції".

Загалом протягом бойової доби отримано підтвердження, що завдяки роботі ЗСУ, на двох зазначених напрямках ліквідовано та серйозно поранено 113 окупантів. Також поменшало на 51 одиницю озброєння та військової техніки противника. Це 16 гармат, три міномети, 20 одиниць автобронетехніки, станція радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження "Муром-М", камера відеоспостереження, три розвідувальні БпЛА, п’ять аерофотостанцій, генератор.

Йдеться, що окупанти не припиняють аеророзвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 139 відповідних БпЛА. За цей же час загарбники завдали чотири авіаційні удари застосувавши дві керовані авіабомби на Оріхівському напрямку, дві керовані авіабомби та понад чотирьох десятків некерованих авіаційних ракет на Херсонщині.

"Внаслідок ворожого авіаудару керованими бомбами по Качкарівці, що на Херсонщині, пошкоджено адміністративну будівлю та приватні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, агресор застосував 204 FPV-дрони, 15 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 225 осколкових боєприпасів. Внаслідок на Запоріжжі пошкоджено телевізійну вежу, на Херсонщині - поранено цивільного, пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль ДСНС.

Окрім того, окупаційні війська шість разів вдарили з артилерії по Херсону. Двічі били по Антонівці та Білозерці. Також на Херсонщині обстріляно ще 18 населених пунктів. Під час цих артилерійських обстрілів поранено п’ять цивільних людей. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні житлові будинки, дошкільний навчальний заклад, торговельний центр, сільгосппідприємство та цивільні автомобілі.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв артилерією Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади (поранено чотири цивільні особи, пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, інфраструктурні об’єкти, гараж та цивільні автомобілі), на Запоріжжі - вісім населених пунктів, що також призвело до пошкодження житла мирних людей.

Штурми окупантів на цьому тижні - як розгорталися бої

Нагадаємо, 24 квітня на двох напрямках - Херсонському та Оріховському - окупаційна армія РФ втратила ще понад сотню солдатів, але продовжує штурмувати позиції ЗСУ. Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили один штурм в районі Старомайорського, на лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було чотири штурми в районі Кринок.

Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції. Протягом тієї ж доби отримано підтвердження, що на двох напрямках поменшало на 32 одиниці озброєння та військової техніки - 16 одиниць автобронетехніки, 11 гармат, 3 міномети, 2 човни. Також знищено 2 місця зберігання боєприпасів та пункт управління БпЛА.

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