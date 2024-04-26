Мова йде про аеропорт Остафьєво.

Головное управління розвідки Міністерства оборони України провело операцію зі знищення російського транспортного гвинтокрила Ка-32.

Про це повідомляє NV з посиланням на джерело в українських спеціальних службах. Гвинтокрил знаходився на території міжнародного аеропорту Остафьєво (Новомосковський адміністративний округ Москви), його вдалося спалити. Зазначається, що росіяни використовували його для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ та евакуаційних операцій.

Водночас джерело УНІАН у спецслужбах підтвердило знищення Головним управлінням розвідки гелікоптера Ка-32 на аеродромі "Остафьєво" у Москві.

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Операції ГУР на території Росії: останні новини

Нещодавно у розвідці звітували про знищення гелікоптера Ми-8 у Самарі. Повідомлялося, що загарбники перевозили ним зброю та особовий склад.

В Росії ж заявили, що піймали за спробою підпалу школярів, які нібито вже влаштовували диверсії на залізниці, а також підпалили вежу стільникового зв'язку в Тольятті.

На початку року в ГУР розповіли про операцію розвідгрупи, яка зайшла на російську територію, щоб знищити бомбардувальник ТУ-22М3 та вивести з ладу інші. На зворотньому шляху вони потрапили у засідку, в бою загинув розвідник Олег Бабій.

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