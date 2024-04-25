Українські захисники влучили по понад трьох десятках одиниць озброєння та військової техніки.

На двох напрямках – Херсонському та Оріховському – окупаційна російська армія за минулу добу втратила ще понад сотню солдатів, але не полишає намірів вибити ЗСУ з позицій. Водночас за даними українських військових, спостерігалось певне зменшення кількості безпілотних розвідників.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм в районі Старомайорського. Успіху не мали. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було 4 марні штурми в районі Кринок. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - повідомили у Силах оборони півдня України.

Також йдеться, що Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримано підтвердження, що на двох напрямках поменшало на 103 окупанти та 32 одиниці озброєння та військової техніки - 16 одиниць автобронетехніки, 11 гармат, 3 міномети, 2 човни. Також знищено 2 місця зберігання боєприпасів та пункт управління БпЛА.

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Йдеться, що окупанти не припиняють аеророзвідку, хоча за минулу бойову добу значно поменшало безпілотних розвідників - в операційній зоні зафіксовано проліт 64 таких БпЛА.

За цей час окупанти завдали ракетного удару в напрямку Дніпропетровщини застосувавши ймовірно крилату ракету, яку ППО вдалося знищити. На Оріхівському напрямку окупанти завдали 7 авіаційних ударів із застосуванням 6 керованих авіабомб та понад двох десятків некерованих авіаційних ракет. На Херсонському - 4 авіаудари з застосуванням 3 керованих авіабомб та близько п’яти десятків некерованих авіаційних ракет. В результаті саме ракетних ударів пошкоджено будівлю одного з підприємств, навчальний заклад та приватні житлові будинки на Запоріжжі.

По населенню Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей ворог застосував 103 FPV-дрони, 2 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 138 осколкових боєприпасів. На Запоріжжі пошкоджено вежі стільникового зв’язку та будівля медичного закладу, на Херсонщині - цивільний автомобіль.

Окрім того, окупанти 3 рази вдарили з артилерії по Херсону, обстріляли ще 9 населених пунктів на Херсонщині. Під час артилерійських обстрілів поранено цивільну особу, ще двоє звернулись за медичною допомогою, які були поранені минулої доби. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, господарські споруди, об’єкти критичної інфраструктури та газогін.

На Миколаївщині ворогом з артилерії обстріляно Куцурубську громаду (пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі), на Дніпропетровщині - Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади – постраждали житлові будинки, господарська споруда, газогін та лінії електропередачі. На Запоріжжі загарбники з артилерії гатили по 6 населених пунктах - пошкоджено приватні будинки.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Війна в Україні - ситуація на фронті

23 квітня на Оріхівському та Херсонському напрямку російські окупаційні війська втратили понад сотню солдатів та десятки одиниць озброєння та техніки, зокрема дві установки "Град", 11 гармат та антену супутникового зв’язку "Аурига-1.2В". За той час в операційній зоні ворог значно активізував та посилив аеророзвідку – було зафіксовано проліт 236 розвідувальних БпЛА. Йшлося, що на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів: 2 - в районі Старомайорського та 3 - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було 3 марні штурми в районі Кринок. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції.

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