Для цього потрібне ухвалення парламентом України відповідного закону.

На даний момент працює єдина система реєстру військовозобов’язаних "Оберіг", але через відсутність відповідного закону її не можливо синхронізувати з іншими реєстрами.

Про це сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. За його словами, на сьогодні всі паперові дані, які були в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки цифровізувалися і вони є в комп’ютері.

"Відповідно до цього ми можемо сповіщати військовозобов’язаним в будь-якій точці країни, незалежно від їх місця реєстрації, і бачити відповідно ті дані, які були внесені, наприклад, у Львові, а повістку вручили в Києві. І бачимо чи військовозобов’язаний має причину для відстрочки", - сказав Фітьо.

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При цьому наголосив, що на даний час синхронізації цього реєстру з іншими немає, тому що не прийнятий відповідний закон. "Коли він буде прийнятий, звичайно, це набагато спростить проведення самої мобілізації, покращить її якість, зменшить корупційні ризики з обох сторін, тому що не доведеться перевіряти довідки, які приносять, студенти, що навчаються на денній формі навчання. Не витрачатиметься людський ресурс на здійснення заходів оповіщення, бо вся інформація про військовозобов’язаного – де він мешкає, де він працює, де за нього сплачуються податки, чи є в нього причини для отримання відстрочки, наприклад, троє і більше дільше дітей, буде в комп’ютері".

За його словами, буде також видно фах даного військовослужбовця і якщо потрібен буде по мобілізації водій категорії D, то оператор набере запит і буде видно хто має таку кваліфікацію.

Мобілізація в Україні

На прес-конференції 19 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тис. осіб.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко сказав, що на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 450 тис. російських загарбників, тому Україні кількісно потрібно не менше, а набагато більше військових.

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